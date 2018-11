Sotto la parità l'indice dei titoli bancari in Italia (-0,64%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 8.176,16, in calo dello 0,64% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 99,04, dopo aver iniziato gli scambi a 99,28.Nel, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,02%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra leitaliane, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,43% sui valori precedenti.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Tra ledi Piazza Affari, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,59%.