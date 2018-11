Il Settore beni di consumo italiano interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+2,42%)

settore beni di consumo italiano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 2.887,46 punti, archiviando la giornata a quota 122.132,27.L'intanto guadagna 3,01 punti, dopo un incipit a quota 353,17.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni di consumo, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,08%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,65% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,79%.Tra leitaliane, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,60%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,86%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,67%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 6,36%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,46%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,61%.