Il settore costruzioni a Milano procede in rosso (-1,55%)

(Teleborsa) - Segno meno per l'a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a quota 27.446,77 in calo di 423,42 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in positivo a 395, dopo aver avviato la seduta a 394,83.Tra leitaliane, in forte ribasso, che mostra un disastroso -5,48%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Tra ledi Milano, a picco, che presenta un pessimo -2,4%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.