Seduta euforica per il comparto del commercio in Italia (+1,67%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 2.154,65 punti, a quota 131.481,16.Ilintanto guadagna 5,89 punti, dopo un inizio di seduta a quota 487,28.Tra leitaliane, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,34%.Tra ledi Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,9%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,80%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,72%.