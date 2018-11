Si muove in territorio negativo il settore costruzioni a Milano (-1,17%), netto calo registrato da Salini Impregilo

Indice del settore costruzioni italiano

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - L'procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'Ilha chiuso a 26.998,71, in calo dell'1,17%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta in territorio positivo a 397,15, dopo aver avviato le contrattazioni a 394,83.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,41%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,43% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,91% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,40% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,18% sui valori precedenti.