Vola l'indice del settore alimentare italiano (+2,33%), seduta effervescente per Valsoia

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 85.607,08, con un salto di 1.976,91 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno il, che guadagna appena lo 0,58%.Nel, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,61%.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,72%.Tra i titoli adell'indice alimentare, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 3,46%.Nuovo spunto rialzista per la, che guadagna bene e porta a casa un +1,39%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,11%.