Giù il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (-2,16%)

indice dei servizi di consumo italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Services

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Mediaset

Ftse MidCap

MARR

Juventus

small-cap

Class Editori

Mondadori

Gamenet

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre è debole l'Ilha aperto a 24.657,17 in diminuzione di 535,75 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 353,61, dopo aver avviato la seduta a 354,55.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi di consumo, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 8,38% sui valori precedenti.Tra le azioni del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.Tra ledi Milano, in forte ribasso, che mostra un disastroso -4,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,36%.In caduta libera, che affonda del 2,36%.