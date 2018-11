Segno meno per il comparto finanziario in Italia (-1,49%), scambi al ribasso per Credito Valtellinese

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Banco BPM

Poste Italiane

BPER

mid-cap

Credito Valtellinese

Banca MPS

Banca Farmafactoring

small-cap

Banca Intermobiliare

CIA

PLC

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 10.624,1, in diminuzione dell'1,49%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 354,18, dopo che ha esordito a 354,55.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,95% sui valori precedenti.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,63%.Tra leitaliane, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 5,08% sui valori precedenti.Affonda, con un ribasso del 3,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,04%.Crolla, con una flessione del 3,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,17%.