Società attiva nel settore del cemento

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - La Consob rende noto che la, dal 12 novembre 2018, detiene in portafoglio il 3,064% di azioni proprie, senza diritto di voto, in aumento dal precedente 3,021%.Intanto, a Piazza Affari, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,05% sui valori precedenti.