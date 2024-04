Buzzi, HSBC e Berenberg alzano il target price

Buzzi

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, che beneficia della revisione al rialzo delda parte di alcuni broker.In particolare, gli analisti dihanno incrementato il prezzo obiettivo aper azione dai precedenti 32 euro, mentre Berenberg ha alzato il prezzo obiettivo aper azione dai precedenti 37 euro.Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 35,59 e successiva a 36,37. Supporto a 34,81.