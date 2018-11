Dazi Usa su auto straniere? Malmstroem (Ue): "Pronti a rispondere"

(Teleborsa) -deitraL'Unione europea pronta a rispondere con contromisure ai dazi sulle auto prodotte al di fuori degli Stati Uniti e ipotizzati dall'amministrazione Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il Commercio,, nel giorno in cui ha incontrato nella capitale americana la controparte statunitense,- In una intervista rilasciata a Cnbc, Malmstrom ha spiegato che da parte del governo Trumpsulle tariffe doganali ipotetiche che colpirebbero le vetture e la componentistica straniere importate su suolo americano. Di certo, ha aggiunto, la Ue reagirebbe alla loro introduzione con- In una ottica di apertura, per cercare di uscire dal muro contro muro, la commissaria Ue ha anche spiegato che la Ue sarebbe disposta a eliminarei dazi adottati a giugno contro vari prodotti Made in Usa come le motociclette Harley-Davidson qualora gli Usa rimuovessero quelli imposti controprodotti nella Ue e importati in America, precisando che i dazi Ue sono statiadottati in risposta a quelli voluti dal primo giugno scorso dal presidente DonaldSono, ha concluso, così come lo sarebbero quelli contro le