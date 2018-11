Germania, Parlamento approva Manovra che aumenta la spesa ma non fa debiti

(Teleborsa) - Una Manovra che aumenta le risorse ma non crea debito? Esiste e porta il marchio del Governo Merkel. Ilhacon 366 voti favorevoli, 284 contrari e nessun astenutoche prevede unal'Esecutivo tedesco ha deciso di- confermando la("zero nero"). Ma quello che in Italia, alle prese con il problema opposto - una Manovra alimentata soprattutto con nuovi debiti - potrebbe essere visto come un Eldorado, in Germania ha ricevutoattuata a danno di investimenti in istruzione, edilizia e infrastrutture pubbliche.