Il comparto media dell'Italia in territorio positivo (+1,38%), giornata euforica per Italiaonline

FTSE Italia Media

EURO STOXX Media

indice FTSE Italia Media

EURO STOXX Media

FTSE MIB

Mediaset

media capitalizzazione

Rai Way

Ftse SmallCap

Italiaonline

Mediacontech

RCS

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'L'ha aperto a 10.253,23 in aumento di 140,99 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 223,96, dopo aver avviato la seduta a 222,95.Tra i titoli del, si muove in avanti, che sta portando a casa un misero +0,67%.Tra i titoli adell'indice media, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,93%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,46%.Exploit di, che mostra un rialzo del 6,69%.Su di giri(+3,44%).