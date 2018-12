Aeroporti di Puglia, dal 1 luglio volo Bari-Madrid di Iberia Express

(Teleborsa) -. Lo comunica Aeroporti di Puglia, la società che gestisce gli scali di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia, precisando che il collegamento operato con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì) sarà attivo per l'intera stagione estiva sino al 13 settembre.- ha detto- e sottolinea una strategia, che, da un lato, punta a incrementare le connessioni offerte e, dall’altro, mira a far crescere, per numero e qualità, le compagnie attive negli aeroporti della nostra Società.(International Consolidated Airlines Groupholding) già operante su Bari e Brindisi con British Airways e Vueling".– ha aggiunto Onesti – permette di sviluppare il mercato e di intercettare diversi segmenti di traffico; inoltre,ai maggiori snodi intercontinentali europei. La capitale spagnola, infatti, oltre a essere l’hub della compagnia iberica, è uno dei principali punti di collegamento in prosecuzione con il Centro e Sud America, mercato sul quale il vettore Iberia è uno dei più importanti player. Peraltro, la scelta di operare i voli verso Madrid ogni lunedì e venerdì può rappresentare un’interessante opportunità per attrarre quanti, anche dalla Spagna, vorranno trascorrere un soggiorno all’insegna dell’arte e della cultura, nonché dell'eccellente offerta enogastronomica della Regione Puglia”.