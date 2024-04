Aeroporti di Roma e Too Good To Go insieme per ridurre lo spreco alimentare

(Teleborsa) -, società del, annuncia oggi, nella Giornata della Terra, l’avvio della collaborazione con- azienda a impatto sociale e il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari - con l’obiettivo di sensibilizzare i passeggeri e la comunità aeroportuale sull’importanza della riduzione dello spreco alimentare e di informarli sulle opportunità di recupero delle eccedenze all’interno dei food store degli scali “” di Roma Fiumicino e “” di Roma Ciampino.La, che vedrà l’implementazione del servizio di Too Good To Go ini, con le insegne di Autogrill, Chef Express, Lagardère Travel Retail Italia, MyChef e Venchi, rappresenta un importante passo nel contrastare gli sprechi alimentari all’interno delle aree aeroportuali con l’obiettivo di raggiungere i 12.000 pasti salvati e recuperati. La stima è che questa attività, entro la fine del 2024, eviterà l’emissione di oltre 32 tonnellate di CO2, oltre al risparmio di 9 milioni di litri di acqua e di 33 mila m2 di terreno che sarebbero stati utilizzati per la produzione del cibo recuperato.“Il forte spirito di collaborazione che da sempre caratterizza il nostro rapporto con i partner commerciali ci ha permesso di raggiungere un traguardo così significativo” ha commentato, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma. “Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione e cura nei confronti dei passeggeri e di una comunità aeroportuale che vede nell'aeroporto la propria casa e che avrà da oggi una possibilità in più per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, evitando gli sprechi alimentari e partecipando attivamente ai valori e alle politiche sostenibili di ADR e dei suoi partner”.“Siamo orgogliosi ed entusiasti della collaborazione siglata con Aeroporti di Roma", commenta, Italy Country Director di Too Good To Go. “Ci impegniamo ogni giorno affinché il contrasto allo spreco alimentare diventi una buona abitudine per tutti, ovunque ci si trovi. Per questo siamo contenti di poter finalmente offrire la possibilità di salvare del cibo ancora buono anche a tutti coloro che si apprestano a mettersi in viaggio partendo dagli aeroporti di Roma”.Laoffrirà la possibilità a tutti i passeggeri in partenza dagli scali di Roma Fiumicino e Ciampino e a tutta la comunità aeroportuale di poter acquistare ad un prezzo vantaggioso le “Surprise Bag” di Too Good To Go dagli store aderenti all’iniziativa, potendo usufruire di un’offerta variegata di ottimi prodotti che altrimenti sarebbero sprecati.