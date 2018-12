L'Eurogruppo trova l'accordo per riforma dell'Eurozona ma non sui bilanci

(Teleborsa) -, anche se l'accordo verte soprattutto sul rafforzamento dell'unione monetaria e non anche sul bilancio.Al termine di una riunione fiume, durata 18 ore, si è trovato un compromesso per(ESM) e sul back-stop (paracadute) delinvece sulla proposta avanzata da Francia e Germania di, per la quale vi sono ancora diverse opposizioni, e sull', in particolare sull'assicurazione in solido dei depositi, su cui si tornerà in occasione della riunione dei capi di stato e di governo a metà mese.Ciò si è riflettuto anche sulle opinioni espresse dai partecipanti, con ilche si è mostrato moltodel commissario, che ha parlato di