Energia, Saipem e Luiss insieme per ricerca e formazione

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo di collaborazione triennale per promuovere iniziative congiunte nei campi della ricerca, della formazione e dell’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. L’accordo è stato annunciato a Roma, presso il campus Luiss di viale Pola, in occasione di un incontro tra il Rettore dell’Ateneo,L'intesa - spiega la nota -, con particolare attenzione ai temi legati al futuro dell’energia, allo sviluppo sostenibile e al mondo del lavoro. Sono previsti, infatti, progetti di ricerca congiunti, laboratori, visite e tirocini formativi messi a disposizione da Saipem agli studenti Luiss per consentire loro di svolgere prime esperienze professionali di alto livello.L’accordo prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto dei professionisti dell’azienda con testimonianze e interventi mirati all’interno dell’attività accademica, nonché la possibilità, per le risorse