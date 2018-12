Confesercenti, Babbo Natale risparmia: quest'anno meno regali sotto l'albero

(Teleborsa) - Sarà unsotto il segno dellacon gli italiani che per i tradizionali e immancabili regali da mettere sotto l'albero per la gioia di grandi e piccini,il budget previsto per i doni è di 285 euro a persona, con una- Insomma, sembra proprio che le incertezze legate alla crescita e al futuro dell’economia italiana abbiano condizionato anche "Babbo Natale". A dirlo il tradizionale sondaggio di Natale condotto da Confesercenti con Swg sulle opinioni e sulle intenzioni d’acquisto dei consumatori italiani per le imminente festività di Natale.Si spende di meno, ma i regali si scelgono con maggior cura, restringendo la platea di beneficiari: quest’anno i nostri concittadini farannouno in meno dello scorso anno. Altro dato interessante ed incoraggiante: si torna a comprare nei negozi con la percentuale di consumatori che comprerà in un’attività commerciale di vicinato che sale dal