Pil, Confcommercio: battuta d'arresto per l'economia italiana, ribassate le stime sulla crescita

(Teleborsa) - Battuta d’arresto per l’economia italiana, che vede le. L’Associazione dei commercianti, infatti, avrebbe ritoccato i calcoli resi noti solo due mesi fa,le. "Servirebbe un quarto trimestre 2018 da +1% t/t, ossia tassi di crescita cinesi", ha avvisato il direttore dell'Ufficio studi Confcommercio, Mariano Bella, in occasione della conferenza sulla spesa per il Natale."Probabilmente non ci sarà recessione - ha continuato - ma l'economia è in forte frenata". I segnali, peraltro, non fanno ben sperare: "l'occupazione non cresce da maggio, l'Icc è piatto, la produzione industriale scende, la Germania è in difficoltà". Per il 2019 il Pil è stimato da Confcommercio a +1%.Un ritorno ai livelli pre-crisi, ha poi spiegato il Direttore del Centro Studi Mariano Bella, è prevedibile solo nel 2021-22 per il Pil e nel 2018 per gli investimenti, considerati i cali di consumi, investimenti e Pil registrati tra il 2007 ed il 2014.