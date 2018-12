Air Italy, nuovi voli con destinazione Mumbai e Cagliari

(Teleborsa) - Air Italy ha inaugurato il primo volo direttoa Mumbai, segnando un altro importante traguardo per la Compagnia in rapida espansione, condopo il lancio di New York, Miami, Bangkok e Delhi, aperta la settimana scorsa.Il nuovo collegamento fra Milano e Mumbai è operativo tre volte alla settimana (giovedì, venerdì e sabato). Via Milano, Air Italy offre comode connessioni per Mumbai da Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme.Ile dato il benvenuto ai passeggeri in partenza e ai rappresentanti dei media invitati a partecipare al tradizionale taglio del nastro e della torta inaugurale.Air Italy fa sapere inoltre che, il settimo aeroporto nazionale collegato con Malpensa, dopo Olbia, Roma, Napoli, Catania, Palermo e Lamezia Terme.Dal 31 marzo 2019 il nuovo collegamento giornaliero Cagliari-Milano opererà 8 frequenze settimanali, portando a due i voli giornalieri a partire dal 1° agosto 2019.Dall’aeroporto di Cagliari Elmas, grazie al network di voli internazionali offerti da Air Italy sull’hub di Milano Malpensa, si potrà volare verso le quattro destinazioni USA offerte da Air Italy: New York, Miami, attivate nel giugno 2018 e Los Angeles e San Francisco, che verranno inaugurate il prossimo 3 e 10 aprile 2019.