Airbus SE: Alberto Gutiérrez è il nuovo capo della Military Aircraft Defence e Space

(Teleborsa) -all’interno di Airbus Defence and Space di Airbus SE. A partire dal nuovo anno sarà membro del comitato esecutivo della divisione e, inoltre opererà alla testa di airbus Spagna. Succede a Fernando Alonso, 62 anni, che andrà in pensione dopo 40 anni nel settore aerospaziale, di cui 37 in Airbus.“Ringrazio Fernando per il suo eccezionale impegno e la sua leadership ispiratrice in tutti questi anni. In effetti, è uno dei migliori leader che abbia mai incontrato nel nostro settore. Con migliaia di ore di volo, ha eseguito i voli inaugurali dell’A340-200 nel 1992, dell’A319 nel 1997, dell’A380 nell’aprile 2005 e dell’A350 XWB nel giugno 2013. Si tratta di un impressionante track record.” Ha dichiarato i, ha dichiarato: “Con Alberto Gutiérrez, abbiamo un successore di Fernando che vanta una vasta esperienza e competenza in aeromobili militari. La sua intimità aziendale è un vantaggio cruciale mentre guardiamo all’esplorazione di una serie di nuove opportunità nel settore della difesa, che vanno dalle campagne su piattaforme esistenti come Eurofighter o A330MRTT a nuovi progetti come il Future Combat Air System. La forte attenzione di Alberto al cliente, unita alla competenza tecnica e di programmazione, lo rendono il candidato ideale per continuare il nostro percorso di miglioramento e crescita nel nostro Military Aircraft business nei prossimi anni”.Gutiérrez, attualmente Deputy Head of Military Aircraft nell’ambito di Airbus Defence and Space dal luglio 2017, è stato CEO di Eurofighter GmbH con sede in Germania dal 2013 al 2016. Ha iniziato la sua carriera nel 1985 come ingegnere e ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali in Airbus Defense and Space come Head of Operations for Airbus Military e Head of Eurofighter Production for Germany and Spain.