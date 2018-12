Manovra, Dell'Orco: 6 mila euro per auto elettriche e 5 mln per colonnine ricarica

(Teleborsa) - Si continua a parlare di, parte integrante della Manovra . Secondo le ultime dichiarazioni di, Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarebbe pronta la "versione definitiva #ecosconto". In un tweet il Sottosegretario ha scritto: "avanti con bonus fino a 6000 euro per auto elettriche, a partire da marzo 2019. Soglia alzata sopra i 160 CO2 g/km per scoraggiare auto veramente inquinanti e grossa cilindrata.".L'ecotassa andrà a toccare solo i SUV e le auto di grossa cilindrata, non le utilitarie come la Fiat Panda. Confermato, invece, il bonus per le vetture a basse emissioni, con incentivi sull'acquisto delle meno inquinanti che arriveranno fino a 6 mila euro.