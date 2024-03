Mobilità elettrica, MASE: al via Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica

(Teleborsa) - Arriva il portale istituzionale che mappa i punti di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico sul territorio nazionale: è online la. Il lancio del nuovo strumento è avvenuto nel corso di una conferenza stampa con il. Presenti all'i rappresentanti di GSE e RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) – il presidente del GSEi, l'ad del GSEil presidente di RSEe l'ad di RSE– società che hanno collaborato con il Ministero alla realizzazione della piattaforma. Il portale, consultabile all'indirizzo web "piattaformaunicanazionale" sui siti web del MASE e del GSE permette di localizzare le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio italiano, mostrando dettagli sulla tipologia di alimentazione, la potenza massima erogabile, informazioni sugli operatori che erogano il servizio (Charging Point Operator, CPO) e lo stato del punto di ricarica."La PUN – ha sottolineato– è un valore aggiunto per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: consente infatti di far convergere verso un unico portale istituzionale tanti dati e informazioni omogenee sulla distribuzione dei punti di ricarica, preziose quanto per gli operatori, tanto per gli enti locali e i cittadini. L'evoluzione di questa piattaforma, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzionalità, potrà renderla sempre più utile alla vita quotidiana dei cittadini e alla pianificazione amministrativa".Grazie al contributo dei principali gestori delle infrastrutture, oggi la PUN mappa giàcompresi quelli installati sulle reti autostradali, sui 42.500 oggi esistenti.La PUN, oltre a essere uno stimolo per loè dunque anche uno strumento di supporto per gli Enti locali nella programmazione urbanistica dei territori. L'inserimento dei dati relativi alle infrastrutture di ricarica da parte dei gestori delle colonnine, come previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 2023, terminerà entro il 26 luglio prossimo. A dicembre sarà completata l'e rilasciata l'App che permetterà di accedere ai servizi della PUN tramite dispositivi mobili.Sostenibile è anche lache accompagna il progetto. Il concept creativo alla base del video di lancio è la carta che si declina come elemento di connessione tra due mondi: un materiale dal sapore artigianale che evolve lo storytelling in un formato digitale. Nel racconto, il viaggiatore attraversa l'Italia dei paesaggi e delle bellezze artistiche per giungere fino a casa, in un percorso fluido e senza intoppi, scandito dalla disponibilità di colonnine di ricarica. Il video è stato girato a emissioni zero: tutti gli allestimenti sono stati realizzati a mano con gamme di carta naturale riciclata al 100%. Inoltre, è stato registrato in un unico studio, evitando così riprese in esterna e spostamenti, con un significativo risparmio di CO2.