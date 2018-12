Garofalo Health Care brinda all'acquisto del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -S.p.A. conferma la propria strategia "buy and build". L'operatore del settore della sanità privata ha stipulato un contratto preliminare per l’acquisto del 100% della società`; Centro Diagnostico con sede a Parma operante sia in regime di accreditamento con la Regione Emilia-Romagna che in regime privatistico.Il contratto preliminare, che segue la sottoscrizione di un’offerta non vincolante con diritto di esclusiva per la durata di espletamento della due diligence, prevede l’acquisto da parte di GHC Garofalo Health Care del 100% della società Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l., che a sua volta possiede il 100% della società` Dalla Rosa Prati Grossi S.r.l., proprietaria dell’immobile in cui il Centro Diagnostico opera ed ha la propria sede.Con questa operazione, dopo solo 40 giorni dall' ingresso al MTA della Borsa Italiana , GHC continua il suo percorso di crescita consolidando la sua presenza in Emilia-Romagna, una tra le regioni più virtuose d’Italia, in cui peraltro e` già` presente con due importanti strutture di ricovero per acuti: l'Hesperia Hospital di Modena e la Casa di Cura Prof. Nobili a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna.Il prezzo dell’acquisizione e` basato su un Enterprise Value pari a Euro 27,8 milioni e dovrà` tenere conto della posizione finanziaria netta del Poliambulatorio alla data del closing.