Borse giù, scatta la corsa ai beni rifugio

(Teleborsa) - Le incertezze politiche in Europa e quelle commerciali tra USA e Cina stanno rallentando la crescita globale, impattando sulle decisioni degli investitori che per il momento si "coprono" scegliendo, come franco svizzero, yen e oro.Venerdì scorso 21 dicembre 2018, è stato rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti anche se sopra il target fissato dall'amministrazione Trump, ora alle prese con lo shutdown , la paralisi degli uffici governativi quando il Congresso non riesce a raggiungere un accordo sul Budget.Intanto la Fed ha nuovamente alzato il costo del denaro , annunciando per il 2019 "solo" due rialzi dei tassi d'interesse contro i tre indicati a settembre, mostrando una certa cautela per il futuro sui timori di rallentamento della crescita mondiale.Le borse spaventate scendono, mentre il prezzo dell'oro sale a 1.263 dollari l'oncia. Su anche le quotazioni del franco svizzero, con il cross USD/CHF che scambia a 0,9942, e quelle dello yen con il cambio USD/JPY a 110,981. Il, che rappresenta l'andamento del biglietto verde contro un basket delle sei maggiori valute mondiali, scivola dello 0,20% a 96,72.