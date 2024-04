Oro vola su nuovo record storico oltre 2.400 dollari

(Teleborsa) -, che oggi ha raggiunto un nuovosia sul pronti che sui mercati a termine. Il prezzo spot dell'oro ha raggiunto un picco di 2.400,59 dollari l'oncia, per poi assestarsi poco sotto questo massimo a 2.395,87 USD/oncia.per consegna giugnorispetto ad un massimo di 1.428,05 USD, proseguendo laampiamente positiva tracciatache evidenzia unA sostenere l'oro concorrono i consueti fattori rialzisti: gli acquisti a piene mani delleper ricostituire le riserve; la debolezza del; la prospettiva di una riduzione deida parte della Fed, che se per quest'anno il taglio sarà più lontano e meno incisivo.I dati dell'ed ihanno rivelato infatti che la banca centrale USA è rimastadalla crescita dei prezzi sopra le attese ed ha deciso di aspettareper procedere con un. La BCE invece ha confermato l'aspettativa di un taglio a giugno e quindi non passerà poi molto tempo per un intervento della Fed, ora atteso per il mese di settembre.C'è poi chi cita come fattore si supporto l'aumento delo la minoro altri beni rifugio, come le cryptovalute. Meno coinvolta nel rialzo delle quotazioni la, sebbene i conflitti nell'Est europeo e in Medioriente continuino a sostenere in generale i beni rifugio.