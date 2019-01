Tokyo chiude in rialzo. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) -, con la piazza di Tokyo in buon rialzo in attesa di sapere come è andato l'incontro USA - Cina sui dazi in programma ieri (7 gennaio 2019) a Pechino.. Segno più anche per il più ampio paniere Topix che ha registrato un aumento dello 0,39% a 1.518 punti.Timido ribasso per le borse cinesi, conin calo dello 0,26% mentreconsolida i livelli della vigilia. Sulla parità anche+0,02%.In rosso(-0,58%),(-0,28%)(-0,08%),(-0,16%) e(-0,07%). Resiste alle vendite(+0,43%).segna un -0,11% mentreavanza dello 0,68%.