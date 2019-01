Corre il settore auto in Europa. A Milano spicca la galassia Agnelli

Ferrari

(Teleborsa) - Ottima performance per il comparto auto a livello europeo galvanizzato dalle aspettative di nuove misure di sostegno all'economia in Cina. L'indice di riferimento di settore, DJ Stoxx Auto, guadagna l'1,35%.Corrono anche i titoli quotati a Piazza Affari dove spicca la performance della galassia Agnelli. Nuove indicazioni positive persono giunte dagli analisti diche hanno valutato il titolo "". Le azioni del cavallino rampante volano del 2,16%.Tra gli altri titoli, brillanocon un +1,93%,+1,65% e+0,86%. Ieri ha parlato, annunciando che il Gruppo sta rivedendo il piano di investimenti in Italia dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel.