Norwegian Air chiude la base di Fiumicino

(Teleborsa) -ha annunciato la chiusura della base di Roma Fiumicino,, ma i voli a lungo raggio con aeromobili Dreamliner continueranno a essere operati.Lasegue quelle analoghe che hanno interessato le basi di Palma di Maiorca, Gran Canaria e Tenerife in Spagna oltre a Steward e Providence negli Stati Uniti. Una decisione assunta - come ha sottolineatodi Norwegian Air Resources - con l’L’orario estivo 2019 di Norwegian Air vede la cancellazione dei voli da Fiumicino per Göteborg, Reykjavik, Tenerife Sud e Tel Aviv, mentre il collegamento con Helsinki si ridurrà da 6 a 4 frequenze settimanali.Nel 2018 Norwegian ha trasportato 895mila passeggeri da e per l’Italia, registrando un incremento del 35% rispetto all'anno precedente.