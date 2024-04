Blackstone acquista AIR Communities in un'operazione da 10 miliardi di dollari

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, e Apartment Income REIT (nota come AIR Communities) hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Blackstone Real Estate Partners Xper 39,12 dollari per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa, compresa l'assunzione del debito.Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di AIR Communities al NYSE il 5 aprile 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio della transazione, e un premio del 25% rispetto al prezzo medio delle azioni ponderato in base al volume al NYSE negli ultimi 30 giorni.Il portafoglio di AIR Communities è composto daconcentrate principalmente neitra cui Miami, Los Angeles, Boston e Washington D.C. Blackstone prevede di investire più di 400 milioni di dollari per mantenere e migliorare le comunità esistenti nel portafoglio e potrebbe investire ulteriori capitale per finanziare un'ulteriore crescita."AIR Communities rappresenta il portafoglio di appartamenti su larga scala di maggiore qualità che abbiamo mai acquisito ed è situato inha affermato Nadeem Meghji, co-responsabile globale di Blackstone Real Estate - Siamo molto colpiti dallo straordinario team operativo di AIR Communities e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro, continuando a offrire ai residenti un'esperienza fantastica".