Frecciarossa Venezia-Roma: nessuna soppressione, corsa rimodulata e sostenibile

(Teleborsa) -. Lo ha precisatoin relazione alle polemiche scaturite in seguito alla nuova programmazione invernale, relative alla soppressione del treno no stop del primo mattino.La compagnia ferroviaria del gruppo FS Italiane ha poi spiegato che "è stata fatta solamente unaperché laper sostenere i costi del treno, che è a mercato e per i quali il rischio di impresa è a esclusivo carico di Trenitalia"."Le(Venezia – Roma), orari e fermate, operative dall’orario invernale 2018/2019- si precisa - hanno la funzione die ladell’offerta commerciale ferroviaria nei collegamenti fra il Veneto e la Capitale.Trenitalia ha poi spiegato che, prima dell'efficacia dell'orario invernale, il 9 dicembre,, possibile solo con la vendita dei biglietti. Con le modifiche apportate da quella data, invece, i due treni hanno fatto registrare, da subito, un, tale da assicurare una migliore sostenibilità del modello di business."Con il cambio orario di dicembre, l- costituita da 40 corse giornaliere (di cui 24 Frecciarossa e 16 Frecciargento) -dal punto di vistae viene sensibilmente", conclude la compagnia ferroviaria, aggiungendo che "la, infatti, amplia, nella sostanza, la gamma dei servizi a disposizione dei cittadini del Veneto, mentre la nuova articolazione dell’orario, oltre a consentire, comunque, di raggiungere Roma da Venezia in prima mattinata (ore 9.10) con il treno Frecciarossa 8401 (in sostituzione di un Frecciargento), garantisce anche unadei collegamenti nell’orario compreso tra le 9 e le 11.10".