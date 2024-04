Regionale di Trenitalia: nel weekend 31 treni straordinari per la Fiera del fumetto

(Teleborsa) - Anche quest'anno ilaccompagna gli appassionati del fumetto, animazione, cosplay, cinema e games allaIn particolare, per questa, il Regionale di Trenitalia, in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l'offerta di trasporto con 11 treni Rock in più sabato 6 aprile e 20 in più domenica 7, con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta.I treni effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino Aeroporto. Inoltre, come lo scorso anno, 2 treni partiranno da Fara Sabina per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera.Per facilitare l', già disponibili sui canali d'acquisto di Trenitalia, le biglietterie di Roma Ostiense e di Roma Trastevere saranno eccezionalmente aperte durante la mattina di sabato e domenica. Il personale di assistenza alla clientela, coadiuvato dalle forze dell'ordine, sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma per fornire informazioni e aiutare i viaggiatori nell'acquisto dei biglietti per l'evento direttamente in stazione, evitando così la formazione di file in Fiera.