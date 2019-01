H-Farm chiude un 2018 in crescita, titolo corre in Borsa

H-Farm

(Teleborsa) -, società veneta quotata all'AIM Italia che gestisce una piattaforma per l'innovazione. Con una, il patronha fornito qualche anticipazione sulla chiusura dell'esercizio 2018 che ha fatto accelerare il titolo: le azioni scambiana 0,624 euro., ha affermato il numero uno dell'azienda, aggiungendo che "il 2018 è stato un anno di forte maturazione, il migliore dall'inizio della storia di H-FARM e sicuramente il più importante della fase post IPO".I risultati del 2018 che anticipa evidenziano uni ed undalla fondazione nel 2005. Tutto questo a dispetto dello slittamento dell'inaugurazione del Campus, che avrebbe dovuto avvenire nell'autunno del 2018 ed è stato fatto slittare di un biennio con conseguente aggravante di costi."Quando ci siamo quotati e vi abbiamo presentato il nostro progetto imprenditoriale, il 13 novembre del 2015 - ha ricordato Donadon - vi avevamo detto che ci sarebbero serviti almeno 3 anni per portare la società a essere uno dei player leader nell’ambito dei servizi di trasformazione digitale e dell’education, non solo entro i confini del nostro Paese"."Oggi abbiamo una H-FARM che è riuscita a portare a bordo e integrare, unite dal comun denominatore dell’innovazione digitale utilizzata per traghettare persone e aziende verso il futuro", ha afermato Donadon, ricordando l'area, che supporta le aziende nell’implementazione di processi digitali, l'areal'area dedicata alleTirando le somme dell'attività che ha visto impegnata H-Farm Donadon ha concluso: "Crediamo che la più grande soddisfazione che vi potremo dare sia una società che non solo farà profitto, ma lo farà in modo socialmente utile e autentico, lavorando e investendo sulla cosa più importante che abbiamo: l’educazione alla conoscenza e la consapevolezza del cambiamento, che nonriguarda solo i più giovani ma tutti, qualsiasi sia il loro ruolo e posizione".