Club del Sole, entra The Equity Club con deal da 109 milioni. NB Aurora reinveste

(Teleborsa) - Nuovo socio di minoranza per, il principale operatore italiano nel turismo all'aria aperta con 23 camping-village gestiti in 7 regioni nel nord-centro Italia., veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a, iniziativa di club deal promossa dainsieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell'intera partecipazione detenuta in CDS Holding S.p.A. (Club del Sole) attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l. e pari a circa il 40% del capitale sociale di Club del Sole. Ildell'operazione di cessione è pari a circa, di cui circa 35 milioni di euro di competenza di NB Aurora, si legge in una nota.L'accordo prevede unnella società da parte di NB Aurora - insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. e ad alcuni co-investitori - per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di euro di competenza di NB Aurora), anche attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l‘ulteriore crescita della società. La, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà adel capitale e a guidare il progetto industriale.TEC è stato identificato come partner ideale dell'operazione attraverso un processo, condotto con l'ausilio di due), in grado di supportare, insieme alla Famiglia Giondi e a NB Aurora, lo sviluppo futuro della società. Il closing dell'operazione, condizionato all'avveramento di determinate condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento di une la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di TEC, è atteso per inizio maggio 2024.Fondata nel 1974 dalla Famiglia Giondi, la società nel corso degli anni è cresciuta sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni (CAGR +17% nel periodo 2018 - 2023). Club del Sole ha chiuso il 2023 con undi circa 100 milioni di euro e unmaggiore del 30%. NB Aurora ha investito in Club del Sole nel dicembre 2018 e, anche grazie al suo contributo, il gruppo ha effettuato l'acquisizione di 12 Camping-Village."Siamo molto orgogliosi di aver supportato la società nel percorso di crescita che ha visto Club del Sole più che raddoppiare il numero di Camping-Village in gestione dal 2018, passando da 11 agli attuali 23", hanno commentato- Managing Director e- Vice President di Neuberger Berman, aggiungendo che "crediamo che lo spazio di crescita sia ancora ampio ed è per questo che NB Aurora reinvestirà insieme a TEC, con la Famiglia Giondi che continuerà ad avere la maggioranza del capitale, sostendendone l'ulteriore fase di sviluppo futuro del gruppo"."La maggioranza del capitale e il pieno controllo della società restano saldamente nelle mani della famiglia Giondi, decisa a costruire un futuro di crescita e successo per Club del Sole e per tutti coloro che fanno parte della nostra azienda - ha detto, Presidente del Gruppo Club del Sole - Siamo consapevoli delle sfide che potremmo incontrare lungo il cammino, ma siamo determinati a superarle con grande impegno e innovazione".