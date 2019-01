Trump cede alle pressioni della Pelosi e rinvia discorso sullo Stato dell'Unione

(Teleborsa) -, la tradizionale relazione del Presidente americano sul bilancio dell'anno appena trascorso e sulle politiche future,. Tradizionalmente il discorso sullo Stato dell'Unione viene esposto dal presidente alla Camera dei Rappresentanti, con il Congresso riunito in seduta congiunta e alla presenza di tutto il governo (tranne il vice presidente che viene portato in una location segreta) e di tutti i giudici della Corte Suprema.che, con una lettera dai toni fermi, avevadi tenerlo in privato dalla Casa Bianca visto che, a causa della chiusura parziale del governo federale dovuta allo, non sarebbe possibile garantire l'adeguata. La speaker della Camera dei Rappresentanti USA è stata irremovibile nel negare al presidente Donald Trump la possibilità di tenere in Congresso l'annuale discorso sullo Stato dell'Unione., ha ammonito Pelosi dopo loper non aver trovato ancora un’accordo sul bilancio.Sono diventati radicalizzati, non vogliono la sicurezza del Paese", rispondep, dopo l'ennesimo diniego alla richiesta di fondi per la costruzione del Muro al confine con il Messico. Il Presidente ha peròad una data successiva alla fine dello Shutdown.In precedenza,e pensato di dribblare le richieste della Pelosi pronunciando il discorso in altre sedi (gli sono già state offerte quelle di Raleigh in Carolina del Nord e Lansing in Michigan), ma ha rinunciato all’alternativa di tenerlo fuori da Washington, perché sarebbe stata una palese sconfitta politica.