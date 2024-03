Svezia, banca centrale lascia tassi al 4%. Tagli a maggio o giugno

(Teleborsa) - La, la banca centrale svedese, ha, in linea con le attese, affermando che "è probabile che il tasso ufficiale possa essere tagliato a maggio o giugno se le prospettive di inflazione rimangono favorevoli".Secondo il Comitato esecutivo, l'inflazione è in fase di stabilizzazione rispetto al target, ma le pressioniInoltre, "sottolinea tuttavia cheche potrebbero far aumentare nuovamente le pressioni inflazionistiche. Questi includono nuovi shock dell’offerta a seguito dei disordini geopolitici, il continuo indebolimento della corona o il comportamento dei prezzi delle aziende che non si normalizza come previsto. In futuro la politica monetaria dovrebbe pertanto essere aggiustata con cautela, sotto forma di tagli graduali del tasso ufficiale".