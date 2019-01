Il Settore costruzioni a Milano prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+0,79%)

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Brilla l'nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 27.845,89 in crescita dello 0,79%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilchiude poco mosso a 388,7, dopo aver avviato la seduta a 387,57.Tra i titoli adel comparto costruzioni, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,16%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,71%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 9,29%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,09%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,38%.