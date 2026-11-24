Germania, indice Ifo sale leggermente a 90,6 sopra le attese

(Teleborsa) - Il clima di fiducia delle imprese tedesche migliora: l'indice Ifo sale a 90,6 punti a novembre da 90,1 di ottobre. Le aziende sono più soddisfatte della situazione attuale e hanno rivisto al rialzo le aspettative. "La ripresa dell'economia tedesca prosegue, ma manca di ampiezza", scrive l'istituto.



Nel manifatturiero l'indice cede dopo sei rialzi consecutivi: le aspettative tornano negative e la situazione corrente è quasi invariata, con giudizi positivi e negativi sostanzialmente in equilibrio; in calo il morale dei produttori di beni di consumo. Nei servizi il clima migliora, con aspettative in forte aumento e il recupero della logistica che prosegue. Nel commercio l'indicatore sale, con aspettative più favorevoli e un giudizio più positivo sulla situazione corrente: sale nel commercio al dettaglio, scende nell'ingrosso. Nelle costruzioni l'indice scende lievemente per un giudizio meno favorevole sulla situazione corrente, mentre le aspettative sono meno scettiche.

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