Il settore automotive dell'Italia viaggia molto alto (+1,71%), slancio per Ferrari

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Ferrari

Fiat Chrysler

Pirelli

media capitalizzazione

Piaggio

CIR

small-cap

Immsi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,71%, dopo la chiusura di ieri a quota 196.796,6.L'intanto guadagna lo 0,71%, dopo un inizio di seduta a quota 472.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,67%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,07%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,91%.Tra i titoli adel comparto automotive, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,59% sui valori precedenti.avanza dell'1,58%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,40%.