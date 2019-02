Confindustria, Mico: parte la due giorni di Connext

(Teleborsa) - Parte alil primo grande evento nazionale di paternariato industriale di Confindustria. L'appuntamento si apre giovedì 7 febbraio, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Umana, 4.Manager e Fondimpresa, in collaborazione con Assolombarda e Uninidustria Lazio, si articola in due giorni di lavoro concentrati sulla possibilità di business e di crescita per il sistema produttivo.Presenti 450 espositori, oltre 6000 manager già registrati e in programma più di 1700 incontri B2B. Tra i grandi nomi, presenti tra gli altri Enel, Leonardo, Eni, FS, Google, Amazon, Sogin, Italtel-Exprivia, Tim con Olivetti, Ibm, Siemens, Audi, Mastercard Europe, Edenred Italia assieme a numerose piccole e medie eccellenze italiane. Quindi, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema.Oltre alle 200 startup attese vi sarà anche unacon più di 50 imprese provenienti da Germania, Marocco, Romania, e altri paesi dell'Unione Europea."La due giorni di Connext" è un esperimento che- ha detto il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia - un, con l'obiettivo di disegnare un futuro per il mondo produttivo, per fare squadra e mettere a fattor comune eccellenze e conoscenze. Come Confindustria, il nostro compito deve essere anche quello di aiutare e accompagnare la crescita delle imprese".