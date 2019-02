FCA chiude un 2018 da record ma titolo crolla in Borsa

FCA

(Teleborsa) - 2018 da record per. Il colosso automobilistico italo-statunitense ha chiuso il bilancio con undi 3,6 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto all'esercizio precedente, mentre l'segna un +34% a 5 miliardi di euro.In miglioramento (+3%, +9% a parità di cambi) anche l', che si attesta a 7,3 miliardi di euro.salgono del 4% (+9% a cambi costanti) a quota 115,4 miliardi di euro, grazie anche all'complessive (+102 mila unità a 4.842.000 veicoli).Laè pari a 1,9 miliardi di euro, in miglioramento rispetto all’indebitamento netto industriale di 2,4 miliardi di euro messo a bilancio a fine 2017., spiega la società in una nota,- la cui cessione è stata annunciata a ottobre dello scorso anno - per consentirne la comparabilità con i target precedentemente indicati. La casa d'auto, che ha definito l'esercizio da poco concluso "da record", ha precisato che"., che invece non tengono conto di Magneti Marelli, indicano un, in aumento rispetto al 2018 (6,7 miliardi di euro al netto del contributo di Magneti Marelli).Ilsarà di oltre 1,5 miliardi di euro, più basso rispetto al 2018 perper penali e altri costi in relazione alla definizione delle pendenze in materia di emissioni sul diesel negli USA.Accoglienza negativa del mercato: le azioni FCA sono scivolate dopo la release dei conti e, dopo un congelamento al ribasso, stanno cedendo oltre 9 punti percentuali.