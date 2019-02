Inps, oltre 32 mila richieste per Quota 100

(Teleborsa) - Boom di richieste giungono all'INPS per "Quota 100". Alle ore 12 di oggi 8 febbraio si contano bene a confermare il dato è proprio l'istituto pensionistico, che fornisce un aggiornamento dettagliato di come queste si siano distribuite.La maggior parte delle richieste arrivano da coloro che hanno un età compresa tra i. Sono infatti 15.047, ovvero quasi la metà. Altresono quelle presentate dagli under 63 ePer quanto riguarda le zone di provenienza in testa si classifica Roma con 2698, seguita da Napoli e Milano, che registrano rispettivamente l'arrivo di 1619 e 1207.Se si vuole invece vedere le categorie, il numero maggiore arriva da lavoratori dipendenti 12.996 e gestione pubblica con 10.002. A grande distanza si trovano poi artigiani 2.625 e commercianti 2.59.