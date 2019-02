Pesante il settore servizi per la finanza (-0,85%), giornata da dimenticare per Mutuionline

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Exor

Azimut

mid-cap

Mutuionline

Banca Ifis

Anima Holding

small-cap

Conafi

Lventure Group

M&C

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dalIlha chiuso a 76.598,5, in discesa di 654,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 414, dopo aver avviato la seduta a 422.Tra i titoli del, performance infelice per, che chiude la giornata dell'8 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.Discesa moderata per, che chiude la giornata dell'8 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -5,82%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,15%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,86%.Tra ledi Milano, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,81%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,99%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,51%.