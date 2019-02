Banca Ifis, utile netto 2018 in calo a 146,8 milioni

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2018 con undi euro, in calo del 18,8% rispetto ai 180,8 milioni di euro di dicembre 2017. L’utile per azione è pari a 2,75 euro. Ilunitario stimato è pari aper azione per un valore complessivo di 56,1 milioni e un pay-out ratio del 38,2%.A livello operativo, ildi euro a conferma della crescita dei principali segmenti di businessSotto il profilo patrimoniale il(11,66% al 31 dicembre 2017). Le nuove normative di vigilanza hanno avuto un effetto negativo di 82 bps.Quanto all', l'Amministratore delegatoha affermato "per il 2019 ci aspettiamo undi euro nonostante il dimezzamento del contributo positivo del reversal dalla PPA (92 milioni di euro nel 2018) e unin presenza di prospettive di continua crescita del business, malgrado il continuo appesantimento della regolamentazione bancaria".