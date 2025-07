Banca Ifis, emesso bond da 400 milioni di euro. Sottoscritto per 1,5 volte

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha completato ildestinato ad investitori istituzionali per un ammontare di. L'operazione rientra nell'ambito del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro. Nel dettaglio, l'emissione obbligazionaria ha una scadenza prevista nel mese di novembre 2029. Il reoffer price è stato fissato a 99,758 con una cedola pagabile annualmente del 3,625%.L'rispetto all'ammontare emesso. Il risultato "dimostra l'apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito del risultato dell'OPAS su", si legge in una nota. L'emissione è stata sottoscritta in misura paritaria tra investitori domestici e internazionali. Per Banca Ifis, si tratta dell'emissione obbligazionaria col minore spread di credito della propria quarantennale storia.L'obbligazione emessa da Banca Ifis sarà q, con un rating atteso di Baa3 da parte di Moody's e di BB+ da parte di Fitch. Nell'operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di, Natixis,in qualità di joint bookrunners.