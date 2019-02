UK, frena l'inflazione a gennaio

(Teleborsa) -. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che i prezzi al consumo nel mese di gennaio anno registrato un incremento dell'1,8% dal +2,1% di dicembre. Deluse le attese degli analisti che erano per un +1,9%. Si tratta del livello più basso da gennaio 2017.Su base mensile l'inflazione segna un -0,8% dopo il +0,2% di dicembre e il -0,7% delle stime di consensus.Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili di cibo e carburanti, resta all'1,8% come nei mesi precedenti e le attese del mercato., con l'indice dei prezzi alla produzione (output) salito dello 0,4% mensile dopo il +0,1% di dicembre. Il dato è migliore delle stime degli analisti che erano per un aumento dello 0,2%.A livello annuale si è registrata una crescita del 2,4%, come nel mese precedente. Il consensus era per un +2,3%.. L'ultima indagine condotta dall'Office for National Statistics (ONS), che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, evidenzia per dicembre un aumento dei prezzi delle case del 2,5%, contro il +2,7% rilevato il mese precedente. Il dato risulta tuttavia meno elevato delle attese degli analisti che indicavano una crescita del 2,6%.