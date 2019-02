Campari cavalca l'onda rialzista di Nestlé

Campari

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il titolo, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti, in un contesto positivo per tutto il comparto food and beverage europeo. L'indice di riferimento DJ Stoxx Ue guadagna l'1,44%.A fare da assist sono i risultati migliori delle attese annunciati dalla elvetica(+3,14% a Zurigo). L'utile netto del 2018 si è attestato a 10,1 miliardi di franchi svizzeri rispetto ai 7,2 miliardi dell'anno precedente. Il fatturato è cresciuto del 2,1% ed il dividendo è salito a 2,45 franchi per azione (2,35 nel 2017).A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,24 Euro. Rischio di discesa fino a 8,09 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,39.