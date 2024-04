Borse europee positive in attesa delle banche centrali

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Interpump

Iveco

Saipem

DiaSorin

Campari

Intercos

MFE A

Industrie De Nora

MFE B

ENAV

The Italian Sea Group

Juventus

Rai Way

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori guardano alle indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali in tema di politiche monetarie (giovedì 11 aprile c'è il Consiglio direttivo BCE) e alla nuova stagione di risultati societari, che prenderà avvio ufficialmente il 12 aprile.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con ilche si posiziona al 3,82%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,56%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,57%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,58%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.417 punti. Guadagni frazionali per il(+0,47%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,75%).di Milano, troviamo(+3,61%),(+3,10%),(+2,46%) e(+2,40%, dopo che UBS ha avviato la copertura con Buy e prezzo obiettivo a 105 euro).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,59%.Tra i(+3,38%),(+2,20%),(+2,16%) e(+2,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.