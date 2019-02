Andamento negativo per il comparto italiano auto e ricambi (-0,87%)

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

listino principale

Fiat Chrysler

Ferrari

mid-cap

Piaggio

small-cap

Landi Renzo

Immsi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 185.516,6, in diminuzione dello 0,87%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 451, dopo che ha esordito a 451.Nel, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,04%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Tra leitaliane, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,57%.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,41% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.