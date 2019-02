Il Comparto beni industriali a Milano prosegue la serie di cinque rialzi consecutivi (+0,93%)

settore infrastrutture e impiantistica

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 32.664,42 per portarsi a quota 33.018,72, con un guadagno di 303,65 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 793,78, dopo aver avviato la seduta a 779,46.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,03%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,87%.Tra leitaliane, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 3,66%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,11%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,91%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,36% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,72%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,71%.